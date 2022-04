Sentir-te espiat quan tu vols defensar-te amb el teu advocat, és igual que anar a un curaner (curandero) i que et digui que tens una malaltia però pateixes un tractament que no té res a veure amb el que esperaves. És una traïció! O sigui, a la vida, diria que hi ha dues coses celestials: una, el teu dret a la teva intimitat i la segona, el dret a la teva informació més secreta de la teva salut. A partir d’aquí, quan et vulneren els teus drets més íntims, el que sents és que t’obren en canal injustament. Ara bé, penso que si no tens res per amagar, pot ser no n’hi ha per tant. Malgrat tot, des d’aquí demano respecte per a la teva llibertat. Ser jutjat per unes persones que no tenen res a veure amb la justícia, diria que és el mateix que algú, incoherentment, et faci un diagnòstic referent a la teva salut sense tenir-ne ni idea. Si no acceptem aquestes regles de jocs vitals, crec que acabarem malament. Ser professional ha de servir per ser útil a la societat. Cal tenir-ho molt en compte. Opinar del que vulgueu, està molt bé, però judicar, ho han de fer els que en saben. La resta és arribar a nivells ridículs! o si voleu, a un nivell poc respectable i perillós. Per això serveix estudiar una carrera professional i valorar les experiències coherents dels experts!