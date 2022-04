Sobre el creixent ús de l’anglès en esdeveniments, sovint de caire innovador, ja n’havíem expressat opinió en d’altres ocasions (casos de Bescanó i Sant Gregori). No es tracta de criticar la llibertat d’ús de qualsevol idioma. Es pot fer en hindú o en xinès, mostra de cultura i cosmopolitisme en societats normals i democràtiques; és a dir, que no depenen de cap altra voluntat que de la pròpia, sobirana i lingüística. No és el cas del català, que malda per sobreviure dins un Estat castellanocèntric. L’ús de l’anglès en aquest context es pot interpretar com a maniobra «pont» per apartar el català de l’àmbit de la innovació i obrir camí per la seva substitució definitiva pel castellà. A qui beneficia si no? Hi ha qui dirà que són detalls sense més importància; però, també hi ha qui diu que «la veritat –o les intencions– està en els detalls». Per tant, és inacceptable que ajuntaments –com ara també el de Salt– dits sobiranistes i compromesos tant amb la gestió com amb la identitat del país, s’hi posin d’allò més bé i sense la més mínima visió crítica en el sentit de fer prevaldre i potenciar la llengua del país.