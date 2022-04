Girona, terra d’arquitectura

L’arquitectura a les comarques de Girona és reconeguda arreu del món per la seva qualitat i excel·lència gràcies, entre altres, als guardonats amb el premi Pritzker, els RCR arquitectes: Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. Des del seu laboratori d’Experimentació a Olot han projectat i construït diverses obres, tant d’àmbit nacional com internacional. El Teatre la Lira a Ripoll, el parc de la pedra Tosca, les instal·lacions del restaurant i hotel de les Cols, o el Museé Soulages a Rodez, en són alguns exemples.

I com ells, són molts els professionals de l’arquitectura que treballen en aquest país i per aquest país, construint des del rigor, la qualitat i el respecte cap al territori, on s’insereixen habitatges unifamiliars o plurifamiliars, equipaments, places i carrers, instal·lacions efímeres, disseny d’objectes o mobiliari… intervencions capaces de perdurar en el temps, partint de la tradició, de l’arquitectura sense arquitectes, de les masies i de les pallisses, construccions rurals que es fonen en el paisatge. Però també de les grans catedrals i de la seva audàcia constructiva, de les construccions industrials o de l’arquitectura noucentista de començament del segle XX, amb Rafael Masó com a figura cabdal.

És un honor i un deure per part del COAC posar en valor tota aquesta arquitectura. Una tasca que des de fa gairebé 25 anys duem a terme amb la convocatòria anual dels Premis d’Arquitectura de Girona. Uns premis que són un referent entre els professionals de l’arquitectura i la construcció, on enguany hi opten fins a 119 obres que estaran exposades a la seu de la demarcació de Girona fins al 15 de maig i que també es poden veure al portal web premisarquitecturagirona.cat.

L’arquitectura gironina és un tresor del territori que cal conèixer i gaudir. Passegeu-vos-hi des d’arquitecturacatalana.cat, on hi podreu descobrir gairebé 600 projectes arquitectònics rellevants, la majoria dels quals encara avui es poden visitar: des de l’Hotel Cap Sa Sal a Begur, de Bosch Aymerich, fins a la Casa Bombelli de Harnden & Bombelli a Cadaqués, passant pels jardins de Santa Clotilde a Lloret de Nicolau Rubió i Tudurí o la casa de la Fosca de Raimon Duran i Reynals.

Planifiqueu la vostra visita. Veniu i trepitgeu l’arquitectura. És la millor manera de viure-la.