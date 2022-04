Crec que des de temps immemorials, s’actua amb espionatges definits al nostre afer diari: no és cap novetat el revelat ara, un fet antidemocràtic com s’ha denunciat aquests darrers últims dies i marcant un abans i després dels controls promoguts per l’Estat. Aquests vinculats des de sempre en perseguir el nostre poble, ha jugat a fet a amagar. Per això, la justícia administrada pels poders fàctics i del règim anterior, han tingut i tenen la paella pel mànec, en controlar tots el moviment nacionalistes catalans, aplicant mesures repressives condicionades en desballestar les inquietuds del nostre poble. Aplicant rigorosament les consignes en represaliar-nos com a ciutadans vinculats dintre un mateix estatus espanyolista. Una qüestió que neguen i negaran per impositiu legal, de que no ens espien.

No només som víctimes de persecució, som el poble al que durant molts segles s’ha intentat esborrar de la memòria històrica. Però, es dona la circumstància que aquest frau a la llibertat, és el vertader llegat dels que va dir «Tot esta lligat i ben lligat!» On milers de patriotes nostres estan assenyalats com a conspiradors de la Unitat espanyola. Al sortir a la llum aquest esgarrifós espionatge, obre les portes del que ja Catalunya coneixíem i denunciàvem. On hem sigut espiats per tots els cossos de seguretat, dirigits per l’extrema dreta de l’Espanya unionista. I no és d’ara, ve des de Felip V, que va voler abolir la nostra Independència, forçant un estat de catalonofòbia arreu de tot el territori nacional. Un fet prou sàdic, per voler defugir de l’estat opressor durant tants segles, I cercar la nostra llibertat.