La nova Clínica Girona està molt bé, i segons els experts, és un centre modèlic. Però el servei d’atenció telefònic no en té res, de modèlic. Vull demanar hora a consultes externes. He fet tres trucades de més de cinc minuts cada una, a hores diferents, i a tres telèfons diferents –els antics i el nou– i no hi ha hagut manera que respongués ningú: només música i missatges de «de seguida li atendrem». Que, per cert, hauria de ser «de seguida l’atendrem». S’entén que puguin estar en període d’adaptació al nou centre, però el servei telefònic hauria de ser una de les prioritats.