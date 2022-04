Oh, no! Turistes de nou?

Ja ha passat Setmana Santa i s’ha constatat que Girona comença a rebre una xifra més que respectable de visitants després de diversos anys on l’única gent que trepitjava la capital era perquè hi vivia o hi treballava o per ser veïns de poblacions properes que hi feien incursions per fer-hi alguna despesa. El retorn a la normalitat s’acabarà de comprovar per Temps de Flors, l’esdeveniment més massiu que viu la ciutat cada any juntament amb les Fires de Sant Narcís. En resum, han tornat els turistes. Agradi o no. Tot el debat al voltant del turisme, aparcat per la pandèmia, tornarà a esclatar com les flors de primavera. Un tema serà la proliferació dels pisos turístics i tot el que suposen per l’entorn on s’implanten massivament. S’ha frenat temporalment amb una moratòria d’un any mentre es dissenya un pla especial per regular-ne la implantació. Ja s’han difós alguns apunts, però el temps corre. Tic tac. Un altre tema serà la taxa per als autobusos turístics que paren a Pedret. Potser ja tocaria. Molts arriben amb l’ampolla d’aigua i l’entrepà. No gasten i alguns embruten. I contaminen. Per sort, ensenyen que bonica que és Girona a les xarxes socials. Sí, la del centre. Amb el temps que s’hi estan, no tenen temps de més. Parlar de com allunyar-los de la Catedral seria un altre tema.