Personatge que encarna una visió del futur inèdita. Magnat, dissenyador industrial i enginyer. Fundador de Tesla i d’SpaceX, entre altres.

En una entrevista, Elon Musk, suggereix tenir una democràcia directa. Que la gent voti directament sobre les coses, en contraposició a la democràcia representativa. La humanitat té, òbviament , molts problemes i les persones de vegades fan coses dolentes, però a pesar de tot jo estimo a la humanitat, i crec que hauríem de fer tot el possible per tenir un bon futur emocionant, i que es maximitzés la felicitat de la gent.

La democràcia representativa està massa subjecta als interessos especials i a la coerció dels polítics i d’aquest tipus de coses. Si la gent votés les lleis, aquestes haurien d’ésser suficientment curtes perquè puguin entendre-les. Des de la segona guerra mundial no hi ha hagut un canvi de normes i reglaments. No s’ha fet neteja. Els humans moren i les lleis no.

Creu que l’èxit d’una empresa depèn, en gran mesura, de la rapidesa en què es reconeixen i es solucionen els errors, no de si es cometen o no.