Polítics: sí però no aquests que s’han professionalitzat i la seva actuació sempre està en una campanya electoral per seguir sortint i assegurant la cadira i el sou.

Gestió: és una paraula que els polítics, la majoria, no saben exercir, són hereus escampa, estirant més el braç que la màniga, i gastar els recursos sense un pla específic d’eficàcia.

Corrupció: Estem en un país de galifardeus, per no dir lladres, tripijocs de comissions, enriquint-se il·legalment dels fons de l’Estat que generen els ciutadans de peu.

Retallades: Inflació galopant i parlant d’apujar impostos retallades sí, 30 % menys de Diputats, senadors, autonòmics, consells comarcals, regidors i tot una colla de directors generals, subdirectors, assessors, càrrecs de confiança, càrrecs de partit, cementiris d’elefants. Teniu idea del que podríem estalviar pel bé de sanitat, sducació, autonomia, pagesia, pesca, etc, etc, etc.

Aquest país malauradament no pot presumir de democràcia més aviat de merdocràcia.