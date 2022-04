Després de dos cursos acadèmics ben peculiars, la primera setmana a l’aula sense la mascareta ha sigut sensacional. No han estat uns anys fàcils, perquè hem hagut de transmetre verbalment al professorat i companys allò que fàcilment abans expressàvem amb el rostre.

En definitiva, tot individu expressa les sis emocions bàsiques de manera específica i universal: alegria, por, tristesa, fàstic, sorpresa i ira. Tanmateix, amb la mascareta havíem perdut gran part de la transmissió d’aquestes emocions. El fet de no veure el rostre complet ha comportat moltes conseqüències en el nostre comportament.

Les habilitats socials han sigut una de les més perjudicades. Moltes vegades ha sigut difícil desenvolupar l’empatia, per exemple, a causa de la manca d’informació que ens proporcionava el rostre. Allò que transmetien els ulls no era suficient. Necessitàvem tornar a veure els somriures, les diferents reaccions...

Considero que la retirada de les mascaretes ha donat èmfasi a la importància d’aspectes que fins ara passaven desapercebuts. Com és el gran valor de la comunicació no verbal. Si una cosa positiva en podem treure de tot això, és que a partir d’ara la gent valorarà molt més un gest d’afecte, com és un somriure.