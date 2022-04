Sabem que els organitzadors i la regidoria corresponent de l’Ajuntament figuerenc deuen tenir un munt de justificacions per argumentar la idoneïtat de celebrar el Festival del Còmic aprofitant els dies de festa de les celebracions de la Setmana Santa. Preferim no rebre resposta perquè sabem que «l’últim sempre té la raó» i no volem entrar en polèmiques. Tan sols manifestar la desafortunada coincidència que més d’una persona comparteix. És bona idea celebrar un festival del còmic?, doncs, segurament sí. Ara bé, resulta curiós que mentre les «minivacances» de Setmana Santa porten a molts ciutadans a assistir als oficis religiosos, estigui actuant el «mestre de l’humor» Leo Bassi, que s’autodefineix com a bufó i que es caracteritza per la seva crítica i provocació a la religió, en especial la catòlica. D’altra banda, trobem de mal gust la participació dels presentadors del programa El Búnquer que, ja sigui en directe o a través de Catalunya Ràdio, utilitzen un llenguatge força, per no dir molt, ordinari i groller. Pensem que les institucions públiques i els mitjans públics de comunicació, que són de tots i per a tots, i que mantenim amb els nostres impostos, han de vetllar per donar exemplaritat també pel que fa al llenguatge. De totes formes aquest és un altre tema.