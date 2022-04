Una destral i moltes (masses) lliçons morals

El raonament que qualsevol pare o mare faria al seu fill és molt evident: «Això no està bé perquè amb violència no s’arreglen els problemes, aquest home no hauria d’haver agafat una destral per anar-se a barallar amb els altres». El discurs de la immensa majoria de polítics, més o menys salpebrat amb una reflexió sobre el problema de l’accés a l’habitatge o de les ocupacions, encara és més previsible: «Un càrrec públic no pot exercir la violència i intentar solucionar un problema particular al marge de la llei». El mateix Salvador Balliu ha reconegut que les imatges no resulten de bon pair: «Lamento profundament la situació desagradable que s’ha generat, la confusió i la polèmica». Amb el vídeo de l’alcalde i la seva destral escampant-se com la pólvora a través de mòbils i xarxes socials, el discurs políticament correcte no va trigar a aparèixer amb forma de peticions de dimissió i moltes (masses) lliçons morals.

El creixent divorci entre el pensament (políticament correcte) de gestors públics i persones amb altaveus a la societat amb l’indignat dia a dia de la gent és cada cop més evident. El vídeo amb la destral li ha comportat més elogis que crítiques a Salvador Balliu. Més mostres de suport que retrets entre la gent que ni es dedica a la política ni a explicar a la resta el que està bé i el que està malament. Que agafar una destral per anar-se a barallar està malament, ja ho sabem tots. No cal que se’ns recordi a totes hores. La feina dels gestors públics no és fer judicis de moral. És treballar perquè no hi hagi ocupacions il·legals i, encara més important, posar en marxa polítiques perquè l’accés a l’habitatge no sigui un dels grans problemes del país. Sense la violència extrema que suposa no tenir un lloc on viure, o fer-ho amb condicions per sota dels nivells de confort mínim com han de fer centenars de milers de persones a Catalunya, resultaria molt més fàcil combatre la resta d’ocupacions. Les ocupacions perpetrades per espavilats, com els que en el famós vídeo li diuen a Balliu que «és Setmana Santa i està tot molt ple». O les ocupacions relacionades amb les plantacions de marihuana, que a la mateixa comarca de la Selva no són poques. Solucioneu els problemes. Feu més habitatges públics, perseguiu les ocupacions delinqüencials i deixeu les lliçons morals.