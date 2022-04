La proposta punk per a Catalunya

Tothom al món té clar què vol la part catalana que planteja fer un referèndum d’autodeterminació, un 80%, i la que vol la independència, un 50%. El que ningú té clar és el que vol el 50% no independentista i el 20% de monàrquics ( hi ha un 10% que no sap què vol).

Però poc a poc anem sabent què volen els no independentistes. Una part, la que és republicana, un 30%, està en estat de xoc des de 2010. L’altra, ho anem veient. De primer no van acceptar l’Estatut aprovat pel poble català i, cal recordar-ho, pel poble espanyol, Congrés i Senat inclòs. Després van ser incapaços de liquidar un Tribunal Constitucional que ha humiliat a les més altres institucions espanyoles. Quan la cosa es va torçar, en comptes de dialogar, com es va fer amb països com Canadà o Gran Bretanya, van decidir enviar-nos piolins i anar emprenyant amb lleis i amb resolucions de jutges neofeixistes que volen manar sense presentar-se a unes eleccions.

I ara aquests han fet un pas més: espiar a tothom, per si de cas. Un gran principi d’un Estat de Dret! Però és que hi ha molta gent que ho diu, fins i tot la Ministra de Defensa Margarita Robles, que en el seu moment era progressista, ara s’ha fascinat per la part fosca de l’estat i busca l’aplaudiment dels neofranquistes. Aquesta gent d’esquerres que es va tornant de dretes amb els anys, l’únic que demostren és una manca d’enteresa moral impressionant. En el ple del Congrés va arribar a dir que si vols la independència el lògic és que t’espiïn. El seu to contra els aliats parlamentaris va ser tan bèstia que semblava que el que volia és trencar el govern espanyol i proposar-se ella per a un govern PP-PSOE. De fet ha sonat el seu nom en diverses ocasions.

Les poques conviccions democràtiques fan que permeti espiar a persones que parlen amb el seu cap, Pedro Sánchez. Això passava quan es tractava de crear una majoria parlamentària que fes possible un govern de Sánchez amb ella de Ministra. Ara s’entén com la magistratura va intentar boicotejar la investidura tantes vegades. No només sabien els passos d’ERC, sabien els passos de Pedro Sánchez! No entenc que aquest no cessi ja a Robles i a Grande-Marlaska. Els enemics els té a casa. Un ministre de Vox diria el mateix que Margarita Robles al Congrés: us espiem perquè volem, sense ordre judicial.

Tinc la convicció que els valors centrals de l’Estat de Dret no han estat assumits ni per l’exèrcit, ni per la Guardia Civil ni per la Policia Nacional, ni per la cúpula judicial, ni pel TC, ni pel que Enric Juliana anomena Brigada Aranzadi, ni òbviament pel Felip VI. El desvergonyiment de la reacció és tan brutal que no dissimulen. I quedo perplex de la falta de reacció socialista. Al temps. De fet el llibre de Pablo Iglesias Verdades a la cara explica això mateix, però del llibre en parlarem un altra dia.