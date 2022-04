Hi dono voltes, però haig de plasmar el que penso sobre la ubicació de les parades el dia de Sant Jordi, al Palau Firal. Què puc dir? Doncs una pena tot plegat. Una festa que dona peu a passejar per la nostra estimada Girona, es converteix en una aglomeració de persones dins un recinte que no reuneix les condicions per fer-la allà i perdent tot l’encant. Oh! Ara direu, és que es van anunciar pluges! D’acord, i així va succeir. A veure senyors i senyores que sou els encarregats de prendre aquestes decisions, n’hi ha algun que pensi? Crec que els ciutadans/es us podem ajudar a buscar solucions, només heu de fer que demanar-les i gustosament ho farem. Tenim unes voltes precioses a la nostra ciutat: plaça de la Independència, Rambla, plaça del Vi, plaça de Catalunya, Sant Francesc i, tirant llarg, sota les vies del tren, hi ha uns espais que per un dia es poden fer servir per posar-hi paradetes i no com aparcaments. A ningú se li va acudir fer la festa a aquests llocs? Estarien a cobert, es podria passejar sense aglomeracions, estaria repartida per diferents llocs ( donaria peu de passada, a visitar la ciutat)... Penseu-hi per properes edicions en cas de que torni a ploure. No està de més tenir en compte aquestes propostes.