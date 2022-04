El regional entre Barcelona i Girona s’atura a les quatre estacionis entre Sant Celoni i Maçanet-Massanes. Estacions que són de rodalies de Barcelona. Tres trens dels primers del dia i tres dels últims, són fins Maçanet-Massanes en lloc de Sant Celoni . Hi ha vuit regionals separats, si fa no fa, per dues hores. Si aquests fossin substituïts per rodalies, que enlloc de finalitzar el recorregut a Sant Celoni ho fessin a Maçanet-Massanes i sortint després del rodalies o MD. Els de regionals s’estalviarien aturar-se a les quatre estacions, la qual cosa suposaria un estalvi de temps. Si entre el MD i Regional hi ha oficialment deu minuts, podrien haver-n’hi menys i amb més satisfacció pels viatgers.