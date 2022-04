La dona de Puigdemont es fa la víctima

Com si no en tinguéssim prou amb haver d’aguantar cada dia les lliçons de democràcia d’aquells que la van vulnerar de dalt a baix la tardor del 2017, i que gairebé sempre, com aquesta setmana al Congrés, acaben votant al costat de Vox i el PP, ara ens apareix Marcela Topor de Puigdemont comparant Espanya amb la Romania del dictador comunista Nicolae Ceaucescu. Té nassos que gosi criticar el presumpte espionatge precisament ella, que està casada amb la persona que presidia la Generalitat l’any 2017 quan es van trobar informes a punt de dur a una incineradora sobre activitats i seguiments a persones i entitats contràries a l’independentisme.

La hipocresia de Marcela Topor arriba a l’extrem d’afirmar que ha estat víctima de «terrorisme d’Estat» per part del mateix partit que presideix, en coalició amb JxCAT, la Diputació de Barcelona i que li permet cobrar des de fa uns quants anys un sou d’uns 6.000 euros mensuals (un salari fora de mercat en una feina, la periodística, plena de mileuristes) per presentar un programa de televisió a la Xarxa sense audiència pel sol fet de ser la dona de Puigdemont. Meritocràcia a la catalana

Marcela Topor, que també es permet el luxe de dir gratuïtament que Espanya no és «una democràcia» i que es considera «víctima d’un abús», deu creure que tot és com la Generalitat de Catalunya, que envia comissaris polítics a amenaçar els mitjans de comunicació quan algú s’atreveix, simplement, a criticar-la.

El mes de novembre de 2020, quan encara exercia de director del Diari de Girona, vaig rebre una carta de set folis signada per la directora de l’Institut Català de les Dones, Laura Martínez Portell, en la qual m’indicava el següent: «La nostra assessoria Jurídica està estudiant la possibilitat d’obrir un expedient sancionador a l’empresa que dirigiu arrel de l’article publicat el 7-9-20 sota el títol Primera dama abandonada». Sí, ho han llegit bé. Una comissària política de Carles Puigdemont ens amenaçava per un article d’Albert Soler sobre els privilegis salarials dels quals gaudia la dona de l’expresident de la Generalitat. Criticar Marcela Topor era «sexista i masclista» segons Laura Martínez, que formava part d’un govern que tenia un alt càrrec, Lluís Salvadó, conegut per haver dit que seria consellera qui tingués «les mamelles més grosses» i al qual no li va obrir cap expedient.

Els mateixos que són capaços d’organitzar disturbis durant tota una setmana per defensar, suposadament, el dret a l’insult i la injúria de Pablo Hásel, tenen la pell molt fina quan són objecte de la crítica més elemental i raonada. L’objectiu principal de la directora de l’Institut Català de les Dones era intimidar a un mitjà de comunicació, com és costum en els règims autoritaris. I, de passada, fer mèrits davant l’amo, Carles Puigdemont. Al capdavall, la comissària Laura Martínez Portell és una professional dels càrrecs públics per designació. Era vicepresidenta de la Diputació de Barcelona quan es va aprovar el sou de 6.000 euros mensuals per a Marcela Topor. I, com que el maig de 2019, essent cap de llista de JxCAT, va perdre les eleccions a l’alcaldia de Vilassar, quatre mesos més tard Carles Puigdemont la va recompensar amb la direcció de l’Institut Català de les Dones. I, com que en aquesta legislatura JxCAT no té la Conselleria de Presidència i Laura Martínez continua sent una professional dels càrrecs públics, perquè es viu molt bé i es cobra millor, és directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada des del passat 8 de juny, un més dels molts organismes creats per col·locar militants fidels. Sí, la senyora que va amenaçar el Diari de Girona per un article que criticava Marcela Topor, la dona de l’expresident de la Generalitat i màxim dirigent del partit al qual pertany, ara és directora d’un centre anomenat d’Estudis Jurídics. Quin nivell! Aquesta tropa és la que surt cada dia alliçonant sobre la democràcia. Ja diu el refranyer català que sempre seràs emmascarat per una paella bruta.