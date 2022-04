L’actitud valenta, decidida i exemplar del senyor Salvador Balliu en expulsar uns okupes de casa seva, que ha saltat als mitjans i s’ha fet viral, és un símbol necessari i molt pertinent.

Més enllà de l’anècdota que suposa, que no tindria més importància si fos una persona anònima, la seva projecció personal, política i social fa que aquest símbol sigui útil i plantegi la pregunta del milió: perquè els polítics i juristes, que haurien de garantir els nostres drets, els drets de les persones normals i corrents, no fan res per combatre la pandèmia de les okupacions que porta a la UVI molts milers d’habitatges cada any a Espanya i Catalunya? No hi ha vacuna per a aquest virus tan contagiós y letal contra la propietat?

I a diferencia de l’altre virus més famós, que no té ningú que hi estigui a favor –cosa que tothom consideraria una autèntica bogeria–, el virus de l’okupació increïblement té molts defensors entre una munió d’antisistema que confonen perversament els drets socials amb el turisme gratis total i la conya del de fora vingueren i de casa ens traieren. Fora, fora i fora!