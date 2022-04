A primers d’abril en una entrevista d’Albert Soler a Tony Gratacós, autor del l’obra Nadie lo sabe, versió novel·lada sobre el primer viatge de circumval·lació al món de Magallanes i Elcano, a l’observació de «quan trigarà l’Intitut Nova Història a reivindicar la catalanitat de Magallanes i Elcano» respon el següent: «ha, ha, això no ho podran dir». I al meu parer és massa taxatiu per a una obra que ni tan sols té un índex que serveixi de guia ni bibliografia.

Magallanes ja té molts biògrafs i certeses sobre els seus orígens. El d’Elcano però, ja dóna prou motius per a la controvèrsia. A biografies de la RAH sovintegen, sobre aquest personatge, expressions com: «nasqué a Guetària, però no s’ha trobat la partida de baptisme…», «no se’n sap res del pare…», «s’ha discutit molt si era «De el Cano, el Cano, del Cano...», etc. S’hi reconeix però com a cert que al testament signà com Joan Sebastián Del Cano. Perquè, doncs, la «incertesa» de la forma «Elcano o Elkano»? Perquè la RAH no opta per la major versemblança d’haver format part de la nissaga que ocupà el castell del Cano –a Sta. Maria del Canó– entre Agramunt, Plans de Sió i Cervera?

Al capdavall, no és més probable que formés part de l’entorn de Joan d’Agramunt i Joan Pons, documentats com a marins i comissionats alhora per la reina Joana la «Boja» per a consolidar Terra Nova i, de ben segur, també la Florida? (Marc Pons «El navegant Agramunt…» a elNacional.cat de 06/11/21). O és que només es tracte de desvincular Catalunya de qualsevol mèrit geogràfic?

Margarita Robles va encarnar l’esperança de la regeneració de l’Estat, arran de la corrupció socialista al declinar de Felipe González. La responsable d’Interior va interrompre els suborns que compraven el silenci d’Amedo i Domínguez, braços executors del terrorisme dels GAL. A partir del gest valent del seu col·lega, Baltasar Garzón va estirar la troca de la guerra bruta amb resultats per a la història. Amb posterioritat, el Tribunal Suprem on milita l’actual ministra de Defensa va condemnar Supergarzón per prevaricar, en gravar advocats defensors de la Gürtel amb totes les llicències. Cancel·lat per espiar, valgui la redundància i la paradoxa.

Hi va haver, per tant, una altra Margarita Robles, abans de la ministra que es declara còmplice entusiasta de l’espionatge a advocats defensors d’independentistes catalans, en contradicció amb la doctrina del Tribunal Suprem. Als Estats Units no ha sorprès la implantació dels virus de Pegasus a Espanya. Tampoc ha sorprès que el CNI de Pepe Gotera i Otilio, que ja va fer el ridícul amb Corinna, hagi demostrat que F. Ibáñez no és un dibuixant de còmics sinó un sociòleg. Washington s’ha alarmat pel caràcter massiu de la intromissió en la intimitat d’advocats, pares i mares d’independentistes, amb el referèndum ja perdut al record però el judici a l’aire. Desenes de persones en una primera aproximació, només falta Gerard Piqué. A propòsit, les querelles contra la firma israeliana no procedeixen d’entitats histriòniques, sinó de Facebook i Apple que veuen perillar el negoci.

Margarita Robles era la ministra més valorada pels espanyols. Els qui hem gaudit del seu off the record, apreciem com de saborosa resultaria per a l’espionatge indiscriminat que només desitja comercialitzar la indefensió ciutadana. En la reencarnació com a hooligan dels atropellaments governamentals, la molt progressista Robles és més perillosa per a l’Estat que els independentistes catalans, i tan susceptible per ser espiada «amb totes les garanties» com els advocats de separatistes. Probablement ja està hackejada, i com la ministra sosté quan afecta els altres, a qui importa.