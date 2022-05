Girona: tres equips d’elit

Un mes després que el Girona FC pugés el 2008 a Segona, la ciutat va perdre la plaça a l’ACB que havia defensat durant 20 anys, i l’Uni, que no havia arribat encara a l’elit, ni somiava haver guanyat dues lligues i una Copa, ni haver estat dos anys seguits entre els vuit millors d’Europa. Avui la realitat és molt diferent. El futbol està consolidat a LaLiga i opta a disputar un altre play-off; les noies obren aquest vespre la semifinal pel títol contra el València, i al podi hi entra també el renovat projecte de bàsquet masculí liderat per Marc Gasol, que optarà a pujar a l’ACB. Feia molts anys que no hi havia tres equips esportius d’elit a la ciutat capaços d’aspirar a tant.

La fusió freda que va intentar Josep Delgado des del Girona FC patrocinant l’Uni i l’aleshores Sant Josep sota el paraigua de Montilivi va acabar com el rosari de l’Aurora i encara amb més misèria. Però la idea no era dolenta. I més si pogués servir una col·laboració no ja dels tres, sinó com a mínim, dels dos clubs de bàsquet, per evitar disputes (l’última per l’horari dels partits d’avui) i anar tots a una. Girona, 100.000 habitants en números rodons, dona per al que dona, però d’afició n’hi ha. Al futbol, per descomptat, però al bàsquet, de tota la vida, tampoc n’ha faltat. I hi ha lloc per a tothom.