A les filles del déu Asclepi, Higiea, Panacea i Iaso, la mitologia grega els hi atorgà diferents fragments de poder diví per salvar vides als mortals, cosa que enutjà moltíssim a Zeus. Les deesses Panacea i Iaso dominaven els temes dels remeis i de les cures, antecedents llunyans de les desenvolupades ciències mèdica i farmacèutica. La bella Higiea deessa de la salut, resta però encara avui en la boira del mite, degut a que el seu coneixement implica una profunda reflexió multidisciplinar per esbrinar com la interdependència humana pot portar-nos a un benestar universal i sostenible. Gaudir de salut no és doncs només no estar malalt sinó viure en plenes facultats i això supera l’àmbit dels remeis i les cures i ens responsabilitza a tots independent dels nostres rols.

Oh quan m’agradaria que els governants en fossin conscients i invertissin coratjosament en salut, implementant polítiques redistributives i de sostenibilitat; això és, fent una decidida aposta per un nou model que incentivi a eliminar les causes socials dels actuals mals.