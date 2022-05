He vist els comentaris que s’han fet pel canvi d’horari realitzat per la FEB per part del Bàsquet Girona masculí, estic sorprès i descontent. És trist que la FEB hagi de posar l’horari. El més normal és que el Bàsquet Girona parlés i acceptés el canvi sense problemes. Es torna a veure a gent que creu que el bàsquet és només masculí i no senyors, el Bàsquet és amb majúscules, ni masculí ni femení.

Ja era hora que la FEB actués amb coherència i posés a les 8 del vespre el partit de l’Spar Unigirona-València, que no oblidem que era la semifinal del play-off de la Lliga Femenina i ja s’havien jugat els quarts de final el dijous, i tothom sabia que si guanyaven el diumenge s’haurien de jugar les semifinals. Que no es busquin excuses i que el bàsquet femení s’hagi de conformar sempre amb les pitjors condicions. Visca el bàsquet!