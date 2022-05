Faig referència a l’aparcament de la Platja gran de Palamós, concretament el tram de sauló. Per qüestions sobre les que no em pertoca opinar, ara en aquest espai els cotxes hi circulen en ambdós sentits i per això s’ha habilitat uns mena de «giratori» just al lloc on s’ajunta amb la part d’aparcament asfaltada. .

Fins aquí res a dir, el problema que jo hi veig, i que reflexa el que he pogut observar, és que aquest «giratori» està just on s’acaba la rampa d’accés per a persones amb dificultats de mobilitat. S’han posat uns troncs que separen aquest final de rampa del lloc de circulació dels vehicles però és molt estret i les cadires de rodes tenen, al meu entendre, molt poc espai per maniobrar. L’espai de pas que s’ha deixat entre el lloc de circulació i el mur inferior de la rampa també és molt estret i dificultós (un cotxet de bessons, una cadira de rodes, uns caminadors no hi passen o hi passen molt just). Tot això afegit al risc que suposa tenir els cotxes tant a sobre.

Pregunto: entre tots els tècnics, assessors, etc. que han pensat i adoptat aquesta solució, a cap se li ha acudit comprovar que tot estigui correcte, que es respectin les necessitats de tot un col·lectiu de persones?

He esperat quatre setmanes a comentar res per veure si es trobava alguna solució, però veig que no. Aquest estiu hi haurà un gran nombre de persones que tindrà moltíssimes dificultats en accedir a la platja.

Gràcies per l’atenció.