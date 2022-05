Sembla que faci només dos mesos que la nostra promoció s’iniciava en el batxillerat.

Però ja arriba el fi d’aquesta llarga etapa. Realment, crec que és molt dur, però és veritat que a tots ens ha fet créixer com a persones i ens ha ajudat a convertir-nos en qui som ara.

Així doncs, el batxillerat, ha fet que de tots aquells companys que teníem, que semblava que haguéssim de ser amics per sempre; ens quedéssim amb aquells amb qui realment et sents a gust, amb aquells amb qui pots ser realment tu mateix, perquè et sents com a casa. Aquestes amistats són aquelles que segurament no esperaves, però acaben essent les més sinceres i vertaderes.

Aquests dos cursos també m’han fet prendre consciència que si vols alguna cosa has de lluitar per aconseguir-la; perquè la vida no és sempre justa, tanmateix aconseguir el teu objectiu per mèrit propi és molt més satisfactori que no pas si t’ho donen tot fet.

És una lluita constant per arribar al final, una lluita en el fons, contra tu mateix. És una etapa d’esforç constant. T’ho diuen, però fins que no hi ets no te n’adones. Hi ha vegades que sembla que t’ofeguis entre tants exàmens, treballs, notes... però, no... és senzillament un aprenentatge més que cal assumir. El més trist de tot plegat és que al final del procés només et defineix una nota, un número que no explica res de tu, senzillament un valor numèric.

Tot i això, ara que toca tancar-ne l’etapa, ho recordo amb dolçor i nostàlgia. Ja que, deixant enrere tot l’estrès, durant aquests dos anys hem viscut moments inoblidables, plens de felicitat, acompanyats de la gent que fa tants anys que coneixem i que a poc a poc s’han convertit en família. I això que no ens pot treure ningú és el millor de tot.