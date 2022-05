No n’és res de nou, de tothom és sabut el sistema amb que s’ha perseguit totes les iniciatives de control amb funció als moviments polítics d’aquesta Espanya feixista i que sempre ho han desmentit. Ara han sortit a la palestra les consignes del dictador, on des d’anys astrals, s’han acarnissat en perseguir als que segons ells, fan nosa al país i se’ls ha tingut controlats mitjançant la duresa incontrolada dels poders judicials i policials. Al destapar-se els fets de Pegasus, feia la impressió de que era un procés de Catalangate, almenys aquesta afirmació provenia directament dels mateixos manipuladors del govern. Però l’escàndol més fragant s’esdevé en que han caigut al seu propi parany orquestrat pel CNI: repercutint amb un doble fil del joc de les secretes dispersades pels mateixos cossos policials, on feia la impressió de ser l’Estat l’ignorat dels afers que comencen a fer tremolar les mateixes institucions.

En podríem molt ben dir, que el secretisme informatiu s’ha enfonsat, emmascarant la venerada democràcia de que tant venim presumint. Per això, surten de les seves clavegueres les pudors de sentir-se també espiats, com a un argument de sortida del que venien practicant i com també de disculpa. Puc assegurar que aquesta cortina de fum, vol ser una llançadora amagada per pretendre salvar com vulgarment es diu els mobles. El que comporta; continuar amb les seves mentides i faules que han estat descobertes. Fent-se enrere amb les falsedats manifestades, com desmentir les responsabilitats escaients al greu problema nacional uns dies abans. El president i la Ministra de Defensa, volen restaurar la credibilitat dels espionatges, al sentir-se segons ells també espiats. Un pas de descrèdit davant el greu problema de la democràcia Espanyola.