La natalitat en aquest país està sota mínims. El 2021 van néixer poc més de 338.000 nens, una xifra que ens situa entre els països amb una de les taxes més baixa d’Europa i del món, i que és, a més, la més baixa al nostre país des del 1941, any en què van començar registres al Institut Nacional d’Estadística. La xifra ha caigut un 0,6 respecte al 2020, que alhora havia disminuït un 5,6% respecte al 2019.

Les causes d’un fenomen de tals dimensions i complexitat mai no són úniques ni simples, però és evident que l’escassetat de polítiques que promoguin i ajudin la família, quan no l’existència de programes obertament contraris a la cultura de la vida, no ajuden en absolut. Drames socials com l’avortament o l’eutanàsia i assumptes tan delicats i terribles com el suïcidi, que no fan més que créixer, són bons exemples d’aquesta manca de sentit i d’alè vital que ens assola.