Aquest Sant Jordi passat ha caigut a les meves mans Un cafè a Roma, de Josep Maria Fonalleras. Una delícia. Un cop llegit tanques els ulls i et transportes a la ciutat eterna per art de màgia, com si tot el que t’explica ho hagués protagonitzat un mateix. A partir de la seva experiència personal i el relat basat en les nombroses ocasions que l’autor ha fet estada a la ciutat, ha confeccionat un llibre meravellós. He estat només -i remarco amb tristesa aquest només- dues vegades a Roma i em pensava que ja havia vist molta cosa. Impossible. Fonalleras és un mestre. Tant et dissecciona i analitza el pèssim i pobre joc del Barça, com t’escriu una poesia o elabora aquest llibre tan detallista. Assegura en un dels capítols que «Roma és un pòsit d’hores viscudes» doncs realment el llibre es fa curt. Des d’aquí l’encoratgem a què segueixi escrivint de la ciutat i ens en descobreixi els secrets. Haurem d’esperar que en Fono torni a viatjar novament a Roma perquè continuï mostrant-nos més històries d’aquest lloc. Mentrestant, recomano fer una lectura pausada i relaxada de les 153 pàgines i, a la vegada, imaginar-nos que estem fent un cafè. M’agradaria també que algun dia algú arribés a publicar un llibre tan delicat i de similars característiques sobre la ciutat de Girona.