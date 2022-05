L’Ajuntament de Girona va posar, ja fa algun temps, sis arbres a la plaça Josep Pallach dins una mena de contenidors de fusta. D’aquests sis arbres, cinc varen morir de set perquè ningú els va regar mai. Aclariment per si fa falta i per si de cas: mai vol dir mai. El que quedava viu perquè jo el regava va morir ahir destrossat per uns brètols.

Girona Temps de Flors?