Avui fa 651 dies des que es va determinar que la millor solució als meus problemes de mal d’esquena, que pateixo des de 2009, era una cirurgia instrumentada de raquis. Em van posar a la temuda cua el darrer estiu prepandèmic, recent entrat a la trentena d’anys.

Avui han passat aquests 651 dies i l’espera encara ha de durar. Una crisi que ja patia el nostre sistema sanitari públic, la de les llistes d’espera interminables, s’ha aguditzat a nivells que no podem acceptar, i cal una aposta ferma del govern per reduir-les.

Actualment, segons les dades del Servei Català de Salut a febrer de 2022, les més recents disponibles, hi ha 299 persones en llista d’espera per aquest tipus de cirurgia al Hospital Josep Trueta, i s’havien intervingut 18 pacients des del gener. El temps mitjà d’espera dels pacients que hem de passar per quiròfan és 514.

Pandèmia apart, però, CatSalut em comunica que, oficialment, el temps mitjà d’espera al meu centre és de 352 dies. I, en tot cas, m’indica que el temps màxim d’espera establert per la normativa aprovada pel Departament de Salut és de 365 dies. Els meus 651 dies no poden existir, segons la norma, és clar.

De moment, la resposta és l’únic que puc fer és esperar. Aniré agafant la cadira. Certs dies, aquesta cadira ha de ser de rodes.