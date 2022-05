El passat 10 d’abril ens va deixar la meva mare, la Quimeta Carreras Oliveras. Va ser una dona amb molta resiliència i coratge. Vergelitana de mena, va dur una vida ben senzilla al costat de les persones que més estimava. Sempre duia una rialla a sobre i mai et deia que no quan li demanaves si et podia recitar algun vers de la Samaritana o cantar alguna cançó.

Els seus últims dotze anys els va passar al Geriàtric Santa Caterina de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Aquí, hi va trobar la seva segona casa i es va sentir molt ben acollida des dels inicis. Així doncs, aquesta és una nota d’agraïment a la residència i a totes les persones que la formen. A tot el personal que la va atendre, cuidar, assistir i acompanyar durant els seus darrers anys, vull donar-los les gràcies pel seu amor, el seu temps i la seva feina tan ben feta.