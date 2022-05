Un cop ben entrada la primavera, tot i que la d’enguany ha tingut alguns dies no massa lluïts, ens arriba, ben esperançat, la inauguració del Temps de Flors després de dos anys de no haver-se pogut celebrar per unes causes ben conegudes, que no cal repetir.

Per consegüent, el primer dissabte del mes de maig els gironins i gironines recuperarem, plens de joia, la nostra preuada Setmana Floral. Girona omplirà de flors, ben agençades i degudament ornamentades, els carrers i places de la ciutat, d’una manera especial l’històric i monumental Barri Vell, i apropant-se també, cada vegada més, al centre urbà. Novament podrem lluir, amb sa orgull, la nostra estimada ciutat al gran nombre de visitants, delerós d’admirar la bella amalgama que ofereix la contemplació de la simbiosi que conforma la barreja de belles flors i antics monuments. Un any més, tot i felicitant-los, ens cal agrair la feina, als organitzadors i col·laboradors que ho han fet possible. És el nostre parer.