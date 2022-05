L’article de la setmana passada s’acabava amb aquesta frase: «Tinc la convicció que els valors centrals de l’Estat de Dret no han estat assumits ni per l’exèrcit, ni per la Guàrdia Civil, ni per la Policia Nacional, ni per la cúpula judicial, ni pel TC, ni pel que Enric Juliana anomena Brigada Aranzadi, ni òbviament per Felip VI. El desvergonyiment de la reacció és tan brutal que no dissimulen. I quedo perplex de la falta de reacció socialista. Al temps». Quedeu-vos amb «al temps». Només han passat tres dies. Parlaré de la sensació que vaig tenir quan dilluns al matí es va saber que havien espiat a Pedro Sánchez i a Margarita Robles. És veritat que hi pot haver moltes interpretacions del que està passant. Però fora bastant inversemblant que Mohamed VI hagués manat espiar a Albert Botran, per exemple.

La meva interpretació és la següent. Si estic equivocat prometo fer un article flagel·lant-me durament. Pot ser que ens hàgim autoenganyant pensant que l’Estat amb el temps es democratitzaria. Vam pensar que Narcís Serra des del Ministeri de Defensa havia democratitzat l’exèrcit. Es deia fins i tot que l’entrada a la OTAN ajudava a que els d’aquí es comportessin com els militars dels països amb tradició democràtica. El que hem vist és que no és així, es fa un manifest de centenars de militars en defensa de Franco i ningú fa res. Es fa un manifest de suport a la Constitució i és expedientat un militar: el món al revés. Podria haver passat que l’esquerra espanyola seguís la política d’Arthur Neville Chamberlain: donar a Hitler tot el que volia pensant que així aconseguiria la pau. Només quan va envair Noruega i Polònia van reaccionar, era tard. El bombardeig de Londres per la Luftwaffe ens ho recorda.

Podria passar que el Deep State hagi espiat al president i a la ministra de defensa. Si espies a tort i a dret, què més et dona? Tampoc és la primera vegada que en democràcia passen aquestes coses. L’onada neofeixista protagonitzada per la caverna està posant una catifa blava a l’arribada del feixisme al govern. Convé adonar-se del que ens està a punt de caure a sobre i deixar de dir que hi ha diferències entre el PP i Vox. No ens autoenganyem més, per favor. Com li hem de dir a una persona que va a la missa per Franco? O com li hem de dir a una persona que es relacionava amb un narcotraficant? Com li hem de dir a una persona que feia conferències a Quintanilla de Onésimo (Redondo) fundador de la Falange?

Les esquerres espanyoles han d’assumir que no per fer-se perdonar aconseguiran que els feixistes no vagin contra ells. A Pérez de los Cobos, el que es va dedicar a trencar el cap de la gent el 1-O i que al judici es va amagar covardament fotent la culpa als policies i guàrdies civils, el van ascendir i el van condecorar. Però va fer informes intentant empresonar al Delegat del Govern a Madrid i cap del PSOE, José Manuel Franco. Potser que ells s’enfrontin al monstre, no només els catalans.