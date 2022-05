Santiago Niño-Becerra, és l’autor del llibre: «Futur, quin futur? Claus per sobreviure més enllà de la pandèmia». Aquest llibre és un avís seriós. Prediu que tindrem una desocupació estructural significativa i, sobretot, una subocupació molt elevada com a conseqüència d’una demanda de feina sense necessitat, i una desigualtat creixent, provocada per la concentració de riquesa degut a la concentració de capital, que ja s’està produint. L’escenari que s’albira el denomina Trinomi Social: renda bàsica, marihuana legal i oci gratuït.

Santiago Niño-Becerra és dels pocs economistes que fugen del missatge únic que impera avui dia. Ha alertat sobre les conseqüències que pot suposar el tall de gas rus a Polònia i Bulgària. «És una destralada, el pitjor que podia passar», ha dit l’economista en una entrevista a la cadena SER. Aquesta situació agreujarà tot, ha recalcat. Lo que Europa deixi de comprar a Rússia, s’ho comprarà Xina, ho té venut. Qui més perdrà, de llarg, amb aquesta guerra serà Europa. Quan a les intencions del PSOE i el PP d’ajornar la reforma del finançament autonòmic, que està pendent des de fa gairebé una dècada, ha pronosticat l’economista que: «Continuarà el cafè-per-a-tothom i els dèficits fiscals interregionals per als qui els pateixen». Segons el professor, si Catalunya disposés del dèficit fiscal interregional de 3 anys, podria invertir 51.000 milions d’euros. Àngel Guimerà digué: «La Llengua i la Història són els botins més preuats a l’hora de sotmetre un poble», i Ramon Trias Fargas l’any 1985 i va afegir «l’economia» amb l’obra: «Narració d’una asfixia premeditada: Les finances de la Generalitat de Catalunya».