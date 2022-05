El jutge Cremades

D’ací a pocs dies Juan Cremades Morant deixarà de signar sentències. Es jubila a la màxima edat permesa dins de la judicatura com a magistrat de l’Audiència de Barcelona. Nascut a Bellreguard, vam coincidir fa uns quants lustres a Girona. Allà vam formar una aliança a la recerca d’un bon arròs perdut. Des d’aleshores n’hem compartit molts, sempre amb la condició del secret de sumari i el respecte intel·lectual a un servidor de l’Estat, com li agrada autodefinir-se. Des que va saltar a la fama quan era titular del Jutjat d’Instrucció número 12 de València per la condemna de sis «subasteros» fa un fum d’anys, fins a l’última sentència de fa pocs dies contra una entitat bancària, em consta que Cremades ha intentat ser just.

Va ser president de l’Audiència de Sant Sebastià en l’època més dura del plom, i des de la presa de possessió –va prometre el càrrec en euskera– va ser un dels magistrats més respectats de la societat basca. Ho he comprovat en viu, en alguna visita conjunta al País Basc, «tamborrada» inclosa. Quan treballava allà i s’assabentava que la llibreria Lagun, la més atacada d’Europa, patia de nou la «kale borroka», anava a comprar llibres cremats. Aquella llibreria era la de María Teresa Castells, companya del socialista José Ramón Recalde, catedràtic de Dret i exconseller d’Educació i Justícia del Govern basc en els principis dels noranta, que va sobreviure de miracle a un tret al cap que li va disparar una terrorista d’ETA. No va tindre tanta sort el seu amic Juan Maria Jáuregui. Va ser íntim de tots dos. S’haguera quedat allà per sempre, però altres prioritats personals el van fer tornar a Girona, on va fixar residència, i des d’on anava a treballar a Barcelona. Fa uns mesos que viu a València, on s’ha fet fàcil fer-nos un bon arròs, tot i que de vegades li costa entendre aquesta ciutat. Aclimatació ràpida. Tant que ara que deixarà de sentenciar vol matricular-se en Filosofia, per completar la seua formació que va començar fent Exactes abans de Dret. Això sí, ha pactat amb la secció valenciana de Jutges i Jutgesses per la Democràcia que continuarà en l’associació que va ajudar a fundar, amb veu i sense vot. Perdem un jutge just i guanyem un ciutadà modèlic.