En un barri de serveis de Palamós he observat la construcció de nous espais de plantació a les voreres i entre carrils, la qual copsa m’ha alegrat. Però malgrat no tinc res en contra dels rosers, ans al contrari, considero que aquesta no és precisament la planta adequada per aquest lloc, transitat per furgonetes i camions.

El nostre aire contaminat necessita arbres!! Molts arbres, perquè puguin complir les funcions que tant necessitem: absorbir el CO2, oxigenar l’ambient, donar ombra, frescor... Quelcom que un delicat roser mai podrà donar. En canvi si generarà unes despeses de plantació, bona terra, reg, manteniment. Una mala gestió que, per suposat, entre tots haurem de pagar. Si us plau, abans de plantar, pensem el que realment necessita el planeta en un moment de gravíssim canvi climàtic; no són rosers precisament. Hi ha altres llocs per plantar-los.