Fa uns dies, el meu fill de 24 anys, que té un tumor cerebral, va haver de fer una visita a l’Hospital Josep Trueta de Girona, una visita important perquè se li havia d’explicar quin seria el tractament terapèutic que hauria de seguir. L’acompanyàvem el seu pare i jo, però vam tenir l’enorme i desagradable sorpresa que només ens van permetre l’entrada a un de nosaltres. Això no ens ha passat mai a l’Hospital Can Ruti de Badalona, on hem fet diverses visites i on tant el pare com la mare sempre hem pogut acompanyar el nostre fill. Així doncs, el protocol d’acompanyament de l’Hospital Trueta l’ha decidit la direcció d’aquest hospital, perquè no és general en tots els hospitals de Catalunya.

Volem manifestar la nostra queixa més enèrgica per aquest protocol, que sembla que al Trueta s’aplica tant si el malalt té una cama trencada com si té un refredat com si té una crucial visita oncològica. On és la visió humana de la medicina i el tracte respectuós cap als ciutadans si a un noi jove se’l priva de ser acompanyat de pare i mare quan li han d’explicar coses decisives sobre la seva vida i el seu futur?