Salvar la indústira

La patronal catalana Foment del Treball ha demanat «reformular» la transició energètica per poder «salvar la indústria». Assegura el president dels empresaris que estan compromesos amb la descarbonització, però cal tenir en compte la competitivitat. Alerta que gravar més les activitats econòmiques generadores d’efecte hivernacle portarà a una desindustrialització de l’economia. El discurs de Josep Sánchez Llibre arriba dies després quede fer-se públic l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, l’organisme internacional líder per a l’avaluació científica del canvi climàtic, que alertava que s’està perdent una finestra d’oportunitat per garantir un futur habitable i sostenible per al món. Anem molt tard a l’hora d’actuar contra els efectes de la crisi climàtica. Part de la responsabiliat és de grans corporacions, grups de pressió i lobbys -com Foment del Treball- que han treballat intensament per retardar i dificultar iniciatives polítiques en aquest sentit. La regulació governamental sobre les emissions suposa la reducció de beneficis per a les empreses, que sovint tenen com a únic objectiu satisfer els accionistes amb un generós dividend. La defensa dels combustibles fòssils, explícita o velada, coincideix amb la defensa d’un model de creixement caducat que encamina bona part dels seus esforços a retardar la transició energètica.