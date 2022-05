2n de batxillerat és una etapa molt angoixant, emocionant i nostàlgica, tres sentiments que semblen no poder coexistir però que, no obstant, ho fan. L’aire que es respira als passadissos és d’una enyorança desbordant. L’adéu és inevitable, ho sentim a les puntes dels nostres dits que notaran aviat l’absència d’aquests dies que mai tornaran. Si hi penso, massa llàgrimes comencen a lliscar per les meves galtes però me les eixugo de seguida i abraço fort la gent que estimo amb l’esperança que mai les hauré de deixar anar. Entrem a l’adultesa però sense perdre la innocència i, entre exàmens finals i la imminència de la sele, dic adéu a aquests últims anys que no canviaria per res i dono gràcies per la tendresa amb la qual m’han cuidat.

No vull tenir por del que m’esperarà, vull tenir ganes. La nostra història no s’acaba, la segona temporada comença ara.