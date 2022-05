Diumenge passat, 8 de maig, vàrem veure, amb sorpresa, el traspàs d’un mossèn que feia temps no en sabíem gaire res, un home d’una gran cultura, filòleg i poeta, que a part de la tasca, com a capellà, va ostentar diversos càrrecs, entre ells, el de director del Collell, al decurs d’uns anys; després va ser rector de la parròquia del Carme i més tard de Riells.

Com a escriptor i poeta va guanyar diversos premis literaris. I essent rector del Carme va ser un dels promotors, juntament amb veïns de la parròquia, de la Nit de Poetes, que ja ha complert els vint-i-cinc anys de durada i s’ha convertit en un acte literari ben important a la nostra ciutat.

El vàrem conèixer formant part de la junta de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Girona, on al decurs d’una anys venia a fer-nos una conferència.

És cert que tenia una manera de pensar, sobre el Vaticà i la funció de l’Església, que diferia un xic del pensament més generalista, i això no acabava d’agradar als seus superiors jeràrquics.

Però fou arran d’uns fets succeïts a casa seva, dels quals no se n’ha sabut ben bé l’entrellat, que sumats al que hem dit abans, l’hi ocasionaren ser apartat de les seves funcions.

Evidentment no som qui per a donar la raó a un o altres, el que si podem dir, a través dels seus familiars, és que ho ha passat molt malament. Tot i així l’hi ha arribat la crida, a la residència Bisbe Sivilla, de l’església gironina on ha estat molt ben atès i ha mort dignament; això l’hi haurà permès una mena de reconciliació, i finalment se n’ha anat en pau a l’altra vida, on ara ja descansa.

Vagi la nostra condolença, per als seus familiars.

És el nostre parer.