Algunes persones dirigeixen la seva vida de manera conscient i altres dominades pels seus desitjos inconscients.

En la meva opinió humil, el fet que unes visquin amb més consciència i altres funcionin de manera més automàtica, dependrà de molts factors que ens han influït al llarg de la nostra etapa de creixement. Ni la societat ni l’educació no ens han ensenyat a desxifrar ni a prendre consciència dels nostres desitjos inconscients ni el per què de quina manera ens fan actuar i reaccionar davant de certes situacions.

Per sort o per desgràcia, en aquesta vida m’he topat amb algunes persones inconscients que m’han fet comentaris cínics i ofensius que segurament si els preguntés si recorden el què van dir en aquell moment determinat que em van fer regirar l’estómac, em respondrien si estic boja o que no és cert o que no recorden res. No obstant això, puntualment va bé topar-se amb aquest tipus de gent per després aprendre reaccionar ipso facto de bones formes dient el nom del porc si cal o fotre-li una bona coça al cul (metafòricament parlant és clar, sense sobrepassar la línia vermella).