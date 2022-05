Sr. Xargayo: en el seu article del dissabte 5 de maig sobre l’alcalde Balliu està barrejant les coses, potser perquè aquest senyor no és de la seva corda. Té tota la raó quan diu que les lleis contra les ocupacions no són clares ni contundents ni dissuasives, però hauria de tenir en compte la gairebé total unanimitat dels enquestats –que segurament són de tendències polítiques diverses– a l’hora de defensar l’actuació del Sr. Balliu. Perquè no és culpa d’aquest alcalde que les lleis siguin les que són, ni de molts altres polítics com ell, del partit que siguin. La culpa és d’un cert estament judicial que posa barreres a tota modificació que es vulgui fer en la legislació. Per exemple, va ser el Suprem, el 2017, que va impedir –frustrant moltes actuacions de la policia i desesperant els ciutadans– tenir en compte la reincidència en els «petits delictes» perquè el càstig al delinqüent seria «desproporcionat». Consulti l’hemeroteca i veurà d’on ve el problema, al qual en altres països europeus ja s’ha posat aturador.