La ciutat del motor

Amb l’enrenou que s’ha generat al voltant del projecte urbanístic del nou complex sanitari vinculat a l’hospital Trueta que obliga enderrocar el mas Sureda i Can Bellsolà ha sorgit amb força el tema sempre present però políticament bandejat de fer realitat o no, l’anomenada àrea urbana de Girona. En el cas del nou Trueta, és evident que tot i que una part dels terrenys reservats estiguin a tocar el barri de Can Gibert del Pla i, per tant, dins el municipi de la ciutat dels quatre rius, no farà canviar la percepció ciutadana que tot el conjunt d’edificis, laboratoris, aules, serveis assistencials i el centre hospitalari en general formarà una unitat compacte de la «ciutat mèdica» de Salt. Alguns hi veuen un problema però de fet aquest canvi no fa altra cosa que repetir l’operació urbanística d’anys passats quan es va decidir traslladar a uns terrenys saltencs l’antic hospital de Santa Caterina del carrer Pompeu Fabra per tal d’adequar l’edifici com a seu dels serveis de la Generalitat a Girona. Certament, alguns usuaris d’aquest equipament sanitari tan cèntric varen quedar decebuts però la realitat es va imposar ràpidament i la nova ubicació es va demostrar ser altament positiva des del punt de vista assistencial.

Aquest concepte d’àrea urbana per a determinats serveis també es pot aplicar al món del motor. En aquest sentit, l’ajuntament de Fornells de la Selva, aprofitant que la majoria dels concessionaris ocupen instal·lacions dins del seu terme municipal, està treballant des de fa temps en la proposta de «Ciutat del Motor», una decidida aposta perquè més enllà de ratlles de delimitació de termes dibuixades en uns planells, pervisqui l’idea que aquell municipi reuneix les condicions perquè la vida que es mou al voltant del motor trobi allí un bon acolliment. Així, des de fa temps s’hi han fet exposicions, trobades i actes relacionats amb la compra i venda de vehicles que han estat un gran èxit i un reclam per a molta gent que no es planteja qüestions de territorialitat sinó que cerca bones ofertes en un entorn amable i en una superfície urbana generosa per a fer-hi un tomb, una passejada, una ullada i, si s’escau, un tracte. Amb aquesta idea de donar un servei d’àrea urbana, s’ha organitzat pels dies 20, 21 i 22 d’aquest mes de maig al Polígon Pla de la Selva de Fornells (darrera dels concessionaris), una nova edició d’Expocasió, la fira del motor que presentarà una gran varietat de cotxes, motos i furgonetes d’ocasió, semi nous i de Km.0, així com caravanes, amb totes les tecnologies disponibles (gasolina, dièsel, híbrids endollables, elèctrics, etc.) Enguany, però, l’ajuntament ha fet un pas més i Expocasió coincidirà amb la Fira de Locomoció i Artesania que en unes altres dates ja es venia celebrant al poble, de tal manera que els visitants podran gaudir al mateix lloc i en una àmplia i generosa superfície de més de 12.000 metres quadrats, no només d’una oferta de més de 500 vehicles exposats sinó d’exhibicions de vehicles 4x4 i d’una trobada de cotxes clàssics, a banda de l’habitual oferta de productes artesans que poden anar des dels embotits i els formatges de tota mena a les joies artesanals. Aquesta nova edició d’Expocasió arriba en un moment oportú ja que malgrat haver-se consolidat una tendència alcista del vehicle d’ocasió respecte l’any anterior, l’actual crisi dels xips fa que el temps d’espera per comprar un cotxe nou s’allargui una mitjana de 8 mesos (algunes marques ja parlen del primer trimestre de l’any 2023) i, per tant, l’oportunitat de poder triar ara un dels 500 vehicles exposats, de lliurament immediat i generalment amb ofertes especials, augura una massiva assistència de públic i un increment de vendes respecte l’any passat. L’àrea urbana de Girona es configura així amb una potent oferta de museus, monuments, gastronomia i serveis al centre, una «ciutat mèdica» a l’oest i una «ciutat del motor» al sud. Al nord quedarà el vell Trueta i la indústria paperera, però això ja és una altra història.