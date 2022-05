Els mitjans sovint hem convertit de l’agressió verbal, la disputa, la burla, la grolleria i l’insult en una manera d’atraure audiències. En temps de xarxes virtuals estridents, som molts els que necessitem alimentar l’hàbit de quedar per fer un cafè, de parlar de tant en tant amb un amic o conversar amb els veïns. Queden lluny els temps en què eren molts els que agafaven una cadira cada vespre i sortien al carrer a prendre la fresca i fer petar la xerrada. Un ritual que s’ha anat perdent amb els anys, a mesura que les ciutats creixien, els cotxes guanyaven terreny a la via pública i els aires condicionats feien més suportable la calor a dins de casa.

Afortunadament, sempre hi ha alguns valents que van contracorrent i que aposta per tornar recuperar la ciutat com a espai de relació i punt de trobada. A Olot, aquest mes de juny se celebrarà la tercera edició del Mercat de la Conversa amb la intenció de promoure un espai de reflexió que permeti tornar la vida al carrer, i recuperar aquelles relacions de veïnatge que omplien els carrers de pobles i ciutats. D’entre tots els actes previstos, em sembla especialment interessant el que anomenen «biblioteca humana». Diverses persones explicaran la seva història a les persones que les vulguin escoltar, una manera de posar de relleu a persones que sovint passen desapercebudes. Jo no m’ho perdria.