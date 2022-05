El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus. Per aquest motiu s’han organitzat diverses activitats culturals i jornades de portes obertes entre el dissabte 14 i el diumenge 22 de maig, i durant la Nit dels Museus que tindrà lloc el dissabte 14 de maig. És una oportunitat per tal de conèixer aquells de creació nova o bé veure exposicions actuals dels museus de sempre. Les visites guiades són una manera excel·­lent d’apropar-se a les col·leccions museístiques.

Una de les propostes per a poder visitar és el Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries, que ocupa l’antic edifici de la Cúria-Presó i ajuda a saber més sobre la vila com a capital del comtat d’Empúries. Hi destaquen les dues mènsules de talla que antigament estaven incorporades a les bigues restaurades de l’edifici, així com la col·lecció de matzewoth o làpides funeràries de l’antic cementiri jueu amb les seves inscripcions. També cal ressaltar-hi la maqueta de la vila de com podia haver estat al segle XIV. La part de la presó permet entrar a les cel·les i observar els antics escrits o grafits dels presos conservats a les parets.