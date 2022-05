Sens dubte, un dels fets que més ha marcat aquests darrers anys ha estat la pandèmia per coronavirus en tot el món.

Malgrat tot allò dolent que ens ha portat en molts casos, vull mirar-ho des d’una altra perspectiva i valorar com ens ha canviat l’estil de vida positivament. Alguns de nosaltres hem trobat l’amor per l’esport, hem tret la nostra vena artística, ens hem tornat més solidaris, hem vist la importància i la necessitat de les mostres d’estima, les abraçades, les paraules boniques i fins i tot estar al costat d’un amic sense importar on ni per què.

Aquesta pandèmia també ens ha ensenyat a reflexionar sobre el vertader valor de les coses petites i hem après que no som éssers independents, sinó que formem part d’un conjunt que cal respectar i cuidar.

Crec que malgrat el mal que ha estat perdre a éssers estimats, la vida a partir de la Covid-19 ens ha fet reflexionar sobre el que de veritat importa i sens dubte, ens ha fet una societat més forta.