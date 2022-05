Com cada any, arriba la calor de cop i amb temperatures més altes. És inaudit que a hores d’ara molts responsables de jardineria desconeixen que la majoria dels arbres no cal podar-los. I si es poden, cal fer-ho d’una manera determinada que no afecti brutalment la seva brotada i la seva floració. Ara ens trobem que amb temperatures altíssimes aquells arbres que s’han mutilat, trigaran temps a fer ombra. És ètic que un ajuntament, a costa dels ciutadans, inverteixi en plantar arbres sense criteri?

El centenar de cercis (popularment arbre de l’amor) a l’entrada de l’Escala, absolutament meravellosos per la seva floració, estan tan mutilats que en contes de branques tenen monyons. A la Bisbal, poble amant de testos i floretes, si no fos pel magnífic passeig de plàtans (esperem que duri molts anys), el pocs exemplars plantats tampoc se n’escapen de les males podes: El criteri i sentit comú són necessaris fins i tot per plantar arbres, i més, davant d’un brutal canvi climàtic.