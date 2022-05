És normal tenir una persona de 82 que s’ha fracturat un fèmur i necessita intervenció quirúrgica durant més de tretze dies amb el fèmur trencat sense tenir previsions de quan se l’operarà? Així és com tenen a dia d’avui la nostra mare a l’Hospital Santa Caterina. Tot i no tenir símptomes, va donar positiu de Covid i aquí és on es van aturar totes les màquines. Tenir una persona sense mobilitat, totalment estirada, que no és capaç d’alimentar-se sola, ni beure aigua pel seu propi compte a la zona d’aïllament Covid.

No tenir cap tipus d’informació ni previsió mèdica de possibles dates de la intervenció. La pacient, al cap dels dies, evidentment ha anat empitjorant de salut, ja que amb un fèmur trencat, difícilment milloraràs pels aires del cel. Com a familiars, s’ha intentat parlar diverses vegades amb personal sanitari perquè valoressin els pros i contres de tenir-la tants dies en aquesta situació. Tot i que és possible operar amb Covid, en el nostre cas, no s’hi avenien. Arriba el dia que ja no és positiva de Covid. En comptes d’operar-la de manera immediata, la programen per al cap de quatre dies. No acaba aquí l’odissea, el dia abans de l’esperada intervenció la pacient presenta una infecció d’orina, derivada de la sonda que porta des de fa dotze dies. D’aquesta infecció qui n’és el responsable, realment? La família ho té ben clar. Altra vegada se suspèn la intervenció quirúrgica i sense dates previstes. Volem denunciar aquesta situació perquè el 2022 no es pot tenir una persona en aquest estat de deixadesa i amb un tracte totalment denigrant. Sense poder parlar amb responsables de les decisions. Esperem que la nostra mare pugui ser operada i tractada en unes condicions dignes. No demanem res més que planificació, dignitat i informació.