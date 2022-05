Només sé que no en saben res

Resta prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan com a conseqüència d’aquest consum resulti alterada la convivència ciutadana». Així de clar i contundent ho diu la vigent «Ordenança de Civisme» de Roses de l’any 2019. Tot i així, aquest últim Diumenge de Glòria (el dia en què, després d’un llarg hivern, la Costa Brava rep més visitants que cap altre dia de l’any) l’Associació «Joventut Rosinka» ha tornat a celebrar, amb el vist-i-plau de l’Ajuntament, «El Correbars», una borratxera pública «low cost», un «botellot municipal» en el qual uns 500 joves recorren durant hores i amb tota la gresca que posen gegants i tamboriners fins a 11 bars pels estrets carrers del poble, que els serveixen una cervesa a cadascun. A més, els donen una samarreta, tapes, el sopar i l’entrada a una discoteca. Tot per 25 Euros, IVA inclòs. Per no deixar cap dubte que Roses és un poble tan alcohòlic com agnòstic, col·loquen uns pixaners oberts i uns vàters (que òbviament no eviten que la gent miccioni i vomiti allà on els va bé) a 10 metres de l’entrada de l’església, que així tots els fidels que just aquell dia van a missa per celebrar l’aniversari de la feliç notícia de la resurrecció de Crist, també gaudeixen el seu «bany de realitat».

La incompetència dels responsables municipals que permeten tan flagrant infracció és tal que algun regidor fins i tot ha sortit a les xarxes per felicitar els organitzadors. Això sí, són els mateixos edils que després voten en contra d’una iniciativa dirigida a augmentar les visites de creuers i que, segons restauradors i botiguers, solen deixar un bon pessic al comerç local, perquè no tots els passatgers se’n van d’excursió. Així, han «enfonsat» la proposta presentada per Lliures, de construir una dàrsena per poder-los acollir millor. S’oposen per «responsabilitat amb el medi», quan no tenen ni mandat, ni qualificacions, ni coneixements per salvar el planeta. Si ni tant sols són capaços d’aturar la construcció d’un parc eòlic que ningú al poble vol.

És hora que algú expliqui als nostres polítics locals, que els ciutadans els atorguem el nostre vot i confiança perquè tinguin cura del nostre entorn més pròxim, i no perquè s’arroguin competències que no els corresponen. Volem que acabin amb el top manta, que perjudica no només el comerç, sinó també la imatge del poble. Volem que treguin els contenidors de superfície que ens ha costat una fortuna soterrar fa només 12 anys. Volem que «empaquetin» Roses com una destinació turística única al món, per consolidar la nostra principal indústria, enlloc de perjudicar-la amb botellots il·legals. I tantes altres coses que sí son importants. Necessitem que entenguin, que ésser mestre, pintor, historiador o venedor d’entrades a la taquilla d’un museu, no és cap qualificació per exercir un càrrec municipal i encara menys una garantia perquè ho facin bé. Del planeta, se’n cuidaran experts que designarem amb aquest encàrrec. Per acabar, una altre d’en Sòcrates: «El pitjor de tots els mals és la ignorància»!