La gran desconeguda

No fa tants anys, les protagonistes dels anuncis de tampons i compreses anaven disfressades de vermell i feien acrobàcies a cavall, perquè ja se sap, menstruar dona superpoders. No fa tants anys, si la regla sortia a la conversa -«què passa, tens la regla o què?»- era perquè estaves de mal humor, perquè ja se sap, sagnar fa agre el caràcter (i talla la maonesa). No fa tants anys, els productes d’higiene femenina estaven gravats amb el 21% d’IVA, perquè ja se sap, les dones ens permetem un luxe biològic mensual. No fa tants anys, es deia allò de «és normal que faci mal, ja et passarà quan tinguis fills», perquè ja se sap, val més dedicar la recerca a qüestions més importants que no a un dolor que arriba puntual cada mes i que, en el cas del 10% de dones amb endometriosi, causa problemes de salut molt importants.

No fa tants anys que la regla ha deixat de ser un tabú, però queda molt perquè deixi de ser una gran desconeguda per a la meitat de la humanitat que no la té. Els comentaris entorn de la proposta del Ministeri d’Igualtat no fan més que demostrar-ho: dels qui consideren que victimitza la dona als qui creuen que serà una barra lliure de baixes laborals. Perquè ja se sap, el dolor intens i profund és totalment incapacitant si ve dels ronyons o de l’esquena, però si l’origen és l’úter, pastilleta i a treballar.