Resulta escandalós com l’A­jun­tament de Girona, bé, la re­gi­doria d’Urbanisme, deixa de­sam­­parats als ciutadans davant els abusos de les grans empreses. A les obres que s’estan fent de construcció al solar que hi ha al carrer Migdia, encreuament amb el carrer Sant Miquel s’estan fent servir unes tècniques de construcció absolutament a­gres­sives i intolerables, a part d’innecessàries. Segurament, això sí, més econòmiques per l’empresa constructora. Estan clavant les columnes a cops de martell hidràulic fent tremolar tots els edificis del voltant i amb un soroll insuportable. Els veïns vivim amb la por que no se’ns esquerdi el nostre edifici.

Davant d’això: trucada a la policia municipal. Deriven a Urbanisme. A Urbanisme no agafen mai el telèfon. Seguim. Formulari d’urbanisme urgent. Sense resposta de moment. I així seguim fent passos. Suposo que esperen que acabin aquesta part de l’obra. Mentrestant, els veïns com si no existíssim. Vigilant l’edifici que no se’ns esquerdi i esperar a tenir bona sort. Tot plegat trist. Tristesa, indefensió, indignació. Farts.