En la nostra societat actual se’ls omple la boca als polítics i alcaldes sobre la igualtat de gènere entre homes i dones, una igualtat inexistent en alguns àmbits com ara en el món de l’esport femení.

Ara que el futbol femení es troba en ple creixement, gràcies a que les dones han arribat a ser campiones en un àmbit gens fàcil per elles, crec que és el moment de parlar de la trista realitat.

Són moltes les nenes que juguen en un equip de Girona, oblidat en la meva opinió per part dels de dalt, nenes que no només han de compartir camp amb un altre equip no femení, sinó que aquest altre equip té uns privilegis que no tenen elles, ni en tema espai de camp, vestuaris, ni en tema horaris d’entrenaments, ni mateixos dies per fer ús d’aquest camp compartit de Fontajau.

El futbol femení està en creixement però, que no us enganyin, no en igualtat de condicions lamentablement.