Lloret i els seus carrers plens de vida, més de 5.000 alumnes entrant i sortint de les escoles i instituts, rient i jugant, vida i futur. Contents de compartir jocs, aprenentatges i experiències amb el professorat i la resta de companys.

La situació dins les aules és molt diferent. Massificació d’alumnes i manca de professorat que no poden fer la seva feina amb garanties. A Lloret la matrícula viva aporta entre 300 i 450 alumnes nouvinguts, i no planificats, que s’han d’encabir dins les aules ja existents. Aquest problema de massificació el portem arrossegant fa molts anys.

Les AMPA’s de la vila aporten tots els recursos al seu abast per finançar millores, material i obres que les escoles necessiten i que les Administracions competents/incompetents no poden/volen finançar. Però el que no poden fer és finançar la construcció d’una nova escola.

Resta un any per a les eleccions municipals i tornen a aparèixer els polítics salvadors, déjà vu de cada 4 anys, predicant amb titulars com «exigirem una nova escola i un nou institut/reclamarem la construcció d’una nova escola...»

Al 2018 i 2019, abans de les eleccions municipals, fins a tres cops en mitjans de comunicació van prometre aquesta construcció i un cop passades les eleccions la mateixa persona que ho prometre va declarar al Parlament de Catalunya que ja no era necessària.

Mentrestant els equipaments educatius de Lloret plens d’alumnes, de futur i de vida encara que a les aules jo no s’hi pot encabir ni un nen més. S’han aprofitat tots els espais on poder fer classes; aules d’informàtica, de música, passadissos... s’han desdoblat grups i escoles de dues línies fins i tot arriben a tenir quatre línies d’algun curs, els mal anomenats «bonys», i encara així les ratis per classe són superiors a les establertes per normativa. La situació cada setmana empitjora i amb ella les condicions laborals del professorat i el futur del jovent de Lloret.

Lloret no s’ho mereix!